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CORRIDOR COTIER - SECTION NORD

Unterzeichnung(en)

Betrag
22.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Senegal : 22.000.000 €
Industrie : 22.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/06/2017 : 22.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Senegal: #EDD17 - EIB unterstützt Bau der Brücke in Rosso mit 22 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/07/2017
20060157
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CORRIDOR COTIER - SECTION NORD
REPUBLIQUE DU SENEGAL, REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 22 million
EUR 95 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet consiste principalement en la construction du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal, la frontière naturelle entre le Sénégal et la Mauritanie, et la mise en œuvre de mesures de facilitation du transport et du transit routier sur cet axe. Le projet comporte (i) le pont de Rosso et ses accès directs, (ii) les routes d'accès (8 km), (iii) le poste de contrôle frontalier juxtaposé (PCFJ), (iv) la réhabilitation d'environ 50 km de pistes rurales, (v) la réhabilitation de voiries urbaines (4 km), (vi) mesures d'accompagnement diverses.

La réalisation du projet permettra d'assurer de façon permanente le franchissement du fleuve Sénégal et de jouer un rôle décisif dans le développement de l'interconnexion des réseaux routiers régionaux. Le nouveau pont constituera un maillon important de l'infrastructure d'intégration et de développement des échanges entre les pays de l'Union du Maghreb Arabe, de l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Sa construction permettra de développer les activités de transport le long des corridors transafricains notamment celui devant relier Tanger – Nouakchott – Dakar - Lagos et des routes d'interconnexions. Le projet s'inscrit sous le mandat de Cotonou et répond aux objectifs de développement d'infrastructures sociales et économiques, notamment dans le secteur des transports. Le projet contribue aux objectifs prioritaires d'intégration régionale, de réduction de la pauvreté et de croissance économique inclusive. Il fait partie de tous les plans stratégiques nationaux, régionaux et continentaux.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, les normes et les pratiques seront vérifiés lors de l'instruction, tout comme les procédures du promoteur en matière d'évaluation d'impact et de suivi environnemental. Les aspects liés à l'adaptation au changement climatique seront également vérifiés lors l'instruction. Les ouvrages prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures en milieu urbain et rural. Une étude environnementale et sociale a été réalisée par le promoteur durant la phase préparatoire du projet. Un plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet est en cours d'actualisation.

La Banque exigera du promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés soit conforme au Guide de passation des marchés de la Banque. Le projet étant prévu en financement parallèle, cette règle d'appliquera seulement aux composantes financées par la Banque.

Weitere Unterlagen
08/11/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Attestation de conformité environmentale - Pont de Rosso Sénégal
08/11/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Avis de faisabilité environnementale du Projet de construction du Pont de Rosso sur le fleuve Sénégal
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Attestation de conformité environmentale - Pont de Rosso Sénégal
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67285393
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20060157
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Avis de faisabilité environnementale du Projet de construction du Pont de Rosso sur le fleuve Sénégal
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67285395
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20060157
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Études Préliminaires de Pré-dimensionnement et d´Estimation des Coûts du Pont de Rosso sur le Fleuve Sénégal
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68402514
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20060157
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74146163
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20060157
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Plan d'Action de Reinstallation (preliminary draft)
Datum der Veröffentlichung
21 Mar 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64336693
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20060157
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Plan de Restauration des Moyens de Subsistance (PRMS)
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158730243
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20060157
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP)
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158729019
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20060157
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umsiedlungsplan - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Plan d’Action de Réinstallation (PAR) actualisé
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158727449
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20060157
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Plan de Gestion de l’afflux des travailleurs dans le cadre du projet de construction du Pont de Rosso
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158727630
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20060157
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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