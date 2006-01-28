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OMVG - INTERCONNECTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
102.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Senegal : 20.000.000 €
Guinea : 82.000.000 €
Energie : 102.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/12/2022 : 17.000.000 €
23/11/2015 : 20.000.000 €
23/11/2015 : 65.000.000 €
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Stromverbund Westafrika: Globaldarlehen von 85 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/11/2015
20060128
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OMVG - INTERCONNECTION
ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE GAMBIE (OMVG)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 102 million
EUR 426 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction de 930 km de lignes électriques à 225 kV et de 10 postes de transformation haute tension / moyenne tension permettant l’échange d’électricité entre les quatre pays membres de l’OMVG.

Le projet vise à atténuer le déficit chronique en électricité de ces pays et à favoriser le développement d’un marché régional d’échange d’énergie électrique. Il devrait permettre à moyen le développement du potentiel hydroélectrique de la Guinée. Le projet OMVG est la dernière liaison manquante pour interconnecter la région d’Afrique de l’Ouest. Sa mise en œuvre devrait intervenir entre 2016 et 2018.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet a fait l'objet d'études d'impact environnemental et social (EIES) appropriées. L'EIES mise à jour récemment reconnaît que certaines sections de la ligne de transmission traversent des zones écologiquement sensibles. Cependant, elle fournit des mesures d'atténuation et des options de routage adéquates.

La Banque s'assurera que la réalisation du projet se fasse dans le respect des règles de passation de marché de la BEI, comme stipulé dans son Guide de Passation des Marchés.

Kommentar(e)

La disponibilité d’une électricité fiable, à faible coût et respectueuse de l’environnement est un préalable au développement des activités socio-économiques. Le projet OMVG est une des priorités du système d’Echange Electrique Ouest Africain (EEOA – WAPP).

Weitere Unterlagen
22/07/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EIA - OMVG - INTERCONNECTION
18/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OMVG - INTERCONNECTION
27/09/2018 - Umsiedlungsplan - OMVG - INTERCONNECTION - Plan d'Actions de Réinstallation
27/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OMVG - INTERCONNECTION - Identification des zones exemptées d’un plan de réinstallation
02/05/2019 - Umsiedlungsplan - OMVG - INTERCONNECTION - Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des lignes de transport d'éléctricité Sénégal
03/05/2019 - Umsiedlungsplan - OMVG - INTERCONNECTION - Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des lignes de l'interconnection en Guinée
03/05/2019 - Umsiedlungsplan - OMVG - INTERCONNECTION - Gambia
03/05/2019 - Umsiedlungsplan - OMVG - INTERCONNECTION - Electrical substations in Gambia
29/11/2019 - Umsiedlungsplan - OMVG - INTERCONNECTION - Plano de Acções de Reassentamento (PAR)
28/11/2019 - Umsiedlungsplan - OMVG - INTERCONNECTION - Plan d'Action de Réinstallation (PAR) - Postes de transformation électrique en Guinée
29/11/2019 - Umsiedlungsplan - OMVG - INTERCONNECTION - Plano de Acção de Reinstalação (PAR)
Andere Links
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EIA - OMVG - INTERCONNECTION
Datum der Veröffentlichung
22 Jul 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60471102
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20060128
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Guinea
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OMVG - INTERCONNECTION
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63688019
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20060128
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Guinea
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - OMVG - INTERCONNECTION - Plan d'Actions de Réinstallation
Datum der Veröffentlichung
27 Sep 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87175475
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20060128
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Guinea
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - OMVG - INTERCONNECTION - Identification des zones exemptées d’un plan de réinstallation
Datum der Veröffentlichung
27 Sep 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86916211
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20060128
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Guinea
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - OMVG - INTERCONNECTION - Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des lignes de transport d'éléctricité Sénégal
Datum der Veröffentlichung
2 May 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92732266
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20060128
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Guinea
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - OMVG - INTERCONNECTION - Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des lignes de l'interconnection en Guinée
Datum der Veröffentlichung
3 May 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92729023
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20060128
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Guinea
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - OMVG - INTERCONNECTION - Gambia
Datum der Veröffentlichung
3 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92729630
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20060128
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Guinea
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - OMVG - INTERCONNECTION - Electrical substations in Gambia
Datum der Veröffentlichung
3 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92727718
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20060128
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Guinea
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - OMVG - INTERCONNECTION - Plano de Acções de Reassentamento (PAR)
Datum der Veröffentlichung
29 Nov 2019
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124581777
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20060128
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Guinea
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umsiedlungsplan - OMVG - INTERCONNECTION - Plan d'Action de Réinstallation (PAR) - Postes de transformation électrique en Guinée
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124586823
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20060128
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Guinea
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umsiedlungsplan - OMVG - INTERCONNECTION - Plano de Acção de Reinstalação (PAR)
Datum der Veröffentlichung
29 Nov 2019
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124598508
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20060128
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Guinea
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen