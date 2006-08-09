EirGrid Management and Control System

Übersicht
Upgrading of the national electricity dispatch and control centre for operation of the electricity transmission network, including the purchase of necessary software and hardware, system configuration and consulting services.
The project will promote the integration of the electricity transmission networks in Ireland and Northern Ireland, which include areas designated as objective 1. The project will support the establishment of the Single Electricity Market for the island of Ireland and will facilitate cross-border trading of electricity, and improve efficiency and security of supply. These benefits are consistent with the EU objectives to promote the interconnection and interoperability of trans-European energy networks and to support the management and rational use of energy.
The project does not come under the Environmental Directive (85/337/EEC as amended by 97/11/EC). The project has minimal environmental impact as its main components are IT hardware/software at the existing National Control Centre based in Dublin. Any structural changes or additional buildings for the project will be subject to the normal planning/consents from national and local authorities.
The Promoter has confirmed that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 93/38/EEC as amended by 2004/17/EC), with parallel publication of tender notices in the Official Journal of the EU as and where appropriate. The specific procedures will be further evaluated by EIB.
Electricity, gas and water supply.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.