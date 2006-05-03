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PORT OF ROTTERDAM CONTAINER TERMINAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 100.000.000 €
Verkehr : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/10/2006 : 100.000.000 €
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EIB-Darlehen für den DELTA-Terminal im Hafen von Rotterdam

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/10/2006
20050543
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Port of Rotterdam Container Terminal
Havenbedrijf Rotterdam NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Expansion of the Delta container terminal capacity.

Expand the capacity of the Port of Rotterdam to accommodate future growth in container traffic.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

No adverse environmental aspects expected. Due to the nature of works, the competent authority ruled that the project does not require an environmental impact assessment.

The Promoter has advertised the works contracts in the EU Official Journal in compliance with EU public procurement Directives and will continue to do so for future contracts.

Kommentar(e)

Storage and communication

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EIB-Darlehen für den DELTA-Terminal im Hafen von Rotterdam

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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