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PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kenia : 20.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/12/2007 : 20.000.000 €
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Fina Bank Partners und Europäische Investitionsbank arbeiten zusammen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Dezember 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/12/2007
20050328
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Private Enterprise Finance Facility
Barclays Bank of Kenya Ltd., East African Development Bank, FINA Bank Ltd.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 20 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit line providing long-term funds in Shillings and foreign currencies to selected intermediary banks to finance small and medium sized private investment projects.

The purpose is to support investment projects for the expansion, diversification, modernisation or start-up of enterprises, through financing loans and leasing transactions with a maturity matching the economic lifetime of assets. The credit line addresses the lack of long-term resources in the Kenyan financial markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The intermediaries will assess environmental risks and mitigating measures as part of their regular project appraisal and will ensure compliance of projects to be financed with Kenyan environmental standards controlled by the competent authority (NEMA).

Assets to be financed will be procured on a competitive basis taking into account relevant market practice as well as the nature and size of the goods considered.

Kommentar(e)

Agro-industry, fishing, mining and quarrying, food processing, manufacturing, tourism or services related to these sectors, or healthcare and education

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Fina Bank Partners und Europäische Investitionsbank arbeiten zusammen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen