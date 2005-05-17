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CAF GLOBAL LOAN II

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/07/2005 : 40.000.000 €
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40 Mio EUR für Projekte in Lateinamerika

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Mai 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/07/2005
20050250
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Corporacion Andina de Fomento (CAF) – Global Loan II
Corporacion Andina de Fomento (CAF)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed line of credit will be targeted to part-finance projects in various sectors of the economy and bearing a European interest.

Provide CAF with long term ressources in order to support eligible projects and help diversify its present sources of funding.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All sub-projects financed under the proposed global loan will be required to comply with the relevant national legal framework, to be acceptable in environmental terms to EIB.

The procurement of works, goods and services relating to the sub-projects shall follow apppropriate procedures and be acceptable to EIB.

Kommentar(e)

Various sectors of the economy with a bias towards infrastructure fostering regional integration.

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40 Mio EUR für Projekte in Lateinamerika

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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40 Mio EUR für Projekte in Lateinamerika
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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