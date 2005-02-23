RABOBANK INDONESIA II GLOBAL LOAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
This second Global Loan would be used for the financing of small and medium size projects of mutual interest notably in food, agro and telecommunication industries. Projects in other industries (including pharmaceutical), infrastructure, mining and energy will also be eligible.
The proposed global loan will be dedicated to offer better conditions for the financing of productive investments undertaken by small and medium sized enterprises undertaken by EU-owned companies. Moreover, projects featuring a EU mutual interest carried out by joint ventures between EU and Indonesian entities and other forms of EU mutual interest such as transfer of know-how and technology, would also be targeted.
The availability of long-term credits will widen the range of funding and will reduce the financial burden of new investments.
The borrower will be requested to ensure that the final beneficiaries comply with the local legislation and with EIB rules and guidelines, as appropriate.
EIB procurement guidelines will be applied.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.