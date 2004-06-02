Rijeka-Zagreb Motorway Completion

Übersicht
The project consists of the upgrading of 44 km of existing single carriageway road (1x1 lane) to motorway standard (2x2 lanes) between Stara Susica and Kikovica. The project forms part of the Zagreb-Rijeka motorway, which in turn is part of the E65 from Budapest to Rijeka along the route of the Pan-European Corridor Vb.
To complete the construction of the Zagreb-Rijeka Motorway to full motorway standard (2x2 lanes). This upgrade is required to cater for increasing traffic levels and to improve user safety on the existing 2 lane sections.
Within the EU, the project would fall under Annex 1 of EU Directive 97/11 and an EIA would be required. The promoter is following Croatian regulations for the preparation of the EIAs, which are close to EU Directives, and is in process of obtaining the necessary permits for the construction of the new infrastructure.
The contracts for the works will be procured in accordance with EIB procurement guidelines. The tenders will be international competitive bids and will be published in the OJEU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.