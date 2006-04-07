Metro De Charleroi

The Project falls within the scope of Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended). An Environmental Impact Assessment is in the process of being carried out for each of the main components of the project.

The project is generally considered to have a positive overall effect on the environment of the town. The main adverse impacts are disruption during construction, and some increases in noise at properties fronting sections outwith the highway existing boundary.

The project should result in a reduction in greenhouse gasses when compared with the do-nothing trend, and will therefore contribute to mitigating climate change.