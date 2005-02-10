Bordeaux Transport Urbain

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Extension du réseau de tramway (lignes A, B et C) de Bordeaux sur près de 20 km.
Le projet s’inscrit dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains (PDU) adopté en 2000 par les autorités locales compétentes et vise à renforcer l’attractivité du transport public en milieu urbain, contribuant ainsi à l’amélioration de l’environnement et la qualité de vie.
Conformément à la législation nationale, le projet a donné lieu à une évaluation d’impact sur l’environnement dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique. Sa réalisation contribuera à réduire les nuisances liées au trafic automobile tout en profitant au tourisme local et en améliorant la mobilité des voyageurs.
La Communauté Urbaine de Bordeaux est une organisation soumise aux directives européennes relatives à la passation des marchés. Tous les contrats de travaux financés par la Banque seront émis conformément aux dispositions prévues par le droit de l’Union Européenne.
Transport Urbain
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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