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C & S FUNDS PROGRAMME LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
220.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Lettland : 220.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 220.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/10/2009 : 70.000.000 €
29/09/2005 : 150.000.000 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Zugehörige Pressemitteilungen
Lettland: 150 Mio EUR für aus Mitteln der EU-Strukturfonds kofinanzierte Investitionsvorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 November 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/09/2005
20040443
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Cohesion and structural funds programme loan
Republic of Latvia
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 M.
Estimated at approx. EUR 1090 M.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of projects and schemes under the 2004-2006 Single Programming Document (for Structural Funds) and Cohesion Fund Reference Framework for 2004-2006.

Complementing European Union’s grant support under the Cohesion and Structural Funds to accelerate the implementation of the SPD and Cohesion Fund strategies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Latvia has harmonised its environmental legislation in line with the environmental standards mandated by relevant EU Directives. All schemes that may benefit from the Bank’s support need to fully comply with the EU requirements, especially with regards to environmental impact assessment issue and for projects located in environmentally sensitive areas.

Latvia has harmonised its legislation on procurement in line with the relevant EU Directives. The promoter is required to respect national and European legislation applicable to public authorities procurement.

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Lettland: 150 Mio EUR für aus Mitteln der EU-Strukturfonds kofinanzierte Investitionsvorhaben

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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