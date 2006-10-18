HERA Ambiente

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project forms part of HERA’s four-year expansion plan (2005-2008), which consists of several investment schemes in its waste management and energy business activities. The investment schemes identified at this stage: (i) the extension of four existing municipal solid waste incineration plants by one unit each (totalling around 400 kt/y capacity), and (ii) the construction/conversion of up to four Combined Cycle Gas Turbines.
The project’s economic interest is linked to its contribution to avoiding the landfilling of untreated waste and to improved waste management. All of the waste incineration units will be designed for electricity generation and two of them will be used to co-generate heat, thereby enabling a rational recovery and use of energy from municipal waste combustion. The new power stations will develop indigenous resources for electricity generation and contribute to the reduction in import dependency, i.e. to security of supply. The cogeneration of electricity and heat will allow high energy-conversion efficiency and thus a rational use of energy.
By virtue of their technical characteristics, all major project schemes (i.e. new waste incinerator units and power plants) fall under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC requiring hence a full EIA. The details of the environmental procedures followed including the results of the EIA, public consultation and proposed mitigating measures will be reviewed during appraisal. This will include obtaining information from the competent authorities regarding any impact on nature conservation sites according to “Habitats” Directive 92/43/EEC and the Natura 2000 network.
It appears that HERA operates a qualification system according to the Utilities Directive, by which the equipment required for the construction of the waste incineration units will be procured. This indicates that the procurement procedures applied by the promoter are in compliance with the EU legislation on procurement. Details will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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