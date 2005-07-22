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RAILWAYS REHABILITATION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Serbien : 80.000.000 €
Verkehr : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2006 : 80.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Serbien: 160 Mio EUR für die Modernisierung von Krankenhäusern und die Sanierung der Eisenbahn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juli 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2006
20040338
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Railways Rehabilitation II
Public Enterprise “Serbian Railways”
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 80 million.
Up to EUR 160 million.
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Track rehabilitation of railway lines along Corridor X. Adaptation of structures to allow modern container traffic, as well as modernization of rolling stock.

Providing higher level of speed and safety, lowering line maintenance costs and enabling the railways to more efficiently handle freight traffic.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the infrastructure components of the project concern the rehabilitation of existing railway tracks on existing alignments and are not expected to generate any adverse impact on the environment. For some sections where a new alignment is foreseen, the Bank’s services will take care to ensure that proper attention is given to all environmental concerns and appropriate mitigation measures are implemented, in line with the Bank’s relevant guidelines.

Procurement procedures will be on the basis of international competitive bidding with tender publication in the Official Journal of the European Community, in line with the Bank’s guidelines.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Serbien: 160 Mio EUR für die Modernisierung von Krankenhäusern und die Sanierung der Eisenbahn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen