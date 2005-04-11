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KPLC GRID DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
43.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kenia : 43.000.000 €
Energie : 43.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2005 : 43.000.000 €
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EIB stellt 43 Mio EUR für die Stromverteilung in Kenia zur Verfügung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 April 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2005
20040257
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KPLC Grid Development

Kenya Power & Lighting Company Ltd. (KPLC)
Contact: Mr Stanley Mutwiri, Team Leader, Project Implementation Team

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan in an amount of up to EUR 43 million.
Estimated at EUR 121 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project encompasses the upgrading of existing and construction of new power substations, reinforcement and extension of about 1,240 km of distribution lines, connection of 320,000 new consumers, and the replacement of load control and radio communication systems.

The project is aimed at strengthening and expanding the distribution network in order to increase its reliability, cope with growing demand and improve the population’s access to electricity in urban and peri-urban areas. It is also meant to bring the central and regional grid control up to modern standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An Environmental Impact Assessment (EIA) was prepared in accordance with Kenyan law for the grid upgrading and expansion components, announced in the local press and disclosed in the promoter’s regional offices and in the Ministry of Energy in February 2004. Negative impacts were found to be limited to the construction period and easy to mitigate. Project approval by the relevant Kenyan Authority (NEMA) is a lending condition. For the other project components, an EIA is not required.

All major contracts will be tendered internationally. Invitation for those to be financed by the Bank will be published in the OJEU; the others will be procured in accordance with the rules of each co-financier.

Kommentar(e)

Electricity distribution.

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EIB stellt 43 Mio EUR für die Stromverteilung in Kenia zur Verfügung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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