ADP Roissy Satellite 3

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of the construction of a passenger satellite and related aircraft handling facilities designed to expand the hub of Air France/KLM and its Skyteam Alliance at Roissy-Charles de Gaulle Airport.
Scheduled for completion in 2007, the project will enable Roissy-Charles de Gaulle International Airport, Europe’s second biggest airport hub, to tailor its passenger management capacity to forecast air traffic growth up to 2013. Extending the existing terminals will speed up passenger transfer between intercontinental and European flights, thereby improving passenger-handling quality.
EU environmental protection directives do not apply to the construction works as they will be located within the existing airport area. For information, the project to double the number of runways from two to four over the period 1998-2003 was subjected to an environmental impact assessment in accordance with the applicable EU directives.
ADP is a national public entity subject to EU procurement directives. The promoter complies fully with the provisions of this directive.
Airports and airport facilities.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.