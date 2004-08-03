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PRET GLOBAL II (GABON)

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Gabun : 10.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/10/2004 : 3.500.000 €
18/10/2004 : 6.500.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
10 Mio EUR für die Unterstützung des gabunischen Finanzsektors

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 August 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/10/2004
20040173
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Prêt Global II
  • BGFIBANK Gabon
  • Banque gabonaise de développement
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 6.5 million for BGFIBANK Gabon and EUR 3,5 million for Banque gabonaise de développement.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit line for financing in Gabon: i) medium and long-term capital projects promoted by private and public commercial operators; ii) microfinance institutions.

Bolstering access to medium and long-term bank financing for public and private enterprises mounting investment projects in Gabon.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The environmental impact of each of the investment projects supported by the global loan will be assessed by the financial intermediaries on the basis of instructions from the Bank, which will verify the projects’ compliance with the environmental standards that it usually applies.

The EIB’s procurement rules relating to global loans will apply.

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Zugehörige Pressemitteilungen
10 Mio EUR für die Unterstützung des gabunischen Finanzsektors

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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10 Mio EUR für die Unterstützung des gabunischen Finanzsektors
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen