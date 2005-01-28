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TRAMWAY DE PARIS

Unterzeichnung(en)

Betrag
130.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 130.000.000 €
Verkehr : 130.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/09/2005 : 130.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Januar 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/09/2005
20030375
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Paris Tramway
City of Paris
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 130 million.
Around EUR 300 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of the first section (7.9 km) of the Paris circle tramway, in the south of the capital.

The project aims to check the constant increase in car traffic and enhance the attractiveness of public transport in urban areas compared to private vehicle transport.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with national legislation, the project has undergone an environmental impact assessment as part of the Public Interest Declaration process. Once completed, it will help to reduce the various types of nuisance associated with car traffic, while at the same time benefiting local tourism and making it easier for people to get around.

The City of Paris is a local authority subject to EU procurement directives. All works contracts financed by the Bank will be issued in line with the provisions of European Union law.

Kommentar(e)

Urban transport.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen