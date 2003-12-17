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STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowenien : 20.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/07/2004 : 20.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Dezember 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2003
20030258
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Structural Funds Co-Financing Facility

The Public Fund of the Republic of Slovenia for Regional Development (the Public Fund)
Contact: Mrs. Stefka Krkovic, Financial Manager.

Sponsor: Government of the Republic of Slovenia.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million (up to 5 years grace).
The facility will selectively co-finance sub-projects totalling some EUR 453 million between 2004-2006 including private co-financing.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan for the co-financing of European Commission Structural Fund supported projects.

To provide co-financing for the following priorities: (i) promotion of the productive sector, competitiveness and enabling infrastructure (ii) knowledge, human resource development; and (iii) balanced regional development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The borrower is to ensure that final beneficiaries respect the relevant national regulations which are in the process of being brought in line with the European Community regulations.

The borrower is to ensure that final beneficiaries respect appropriate tendering procedures.

Kommentar(e)

A wide range of productive sectors, infrastructure and human resource development.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen