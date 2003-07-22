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PROGRAMME HOPITAUX DE FRANCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 500.000.000 €
Gesundheit : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/11/2003 : 175.000.000 €
27/11/2003 : 325.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
500 Mio EUR für die Finanzierung des „Krankenhausplans 2007“ in Frankreich

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juli 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/11/2003
20030246
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Programme Hôpitaux de France
Around 100 French hospitals identified as having Multiannual Investment Programmes for amounts of between EUR 25m and 150m.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1.5 bn
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Nationwide hospital modernisation programme.

  • meet the financing needs of medium-sized hospitals throughout France.
  • add impetus to the investment drive launched by the French public authorities under the 2007 National Hospitals Plan.


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The healthcare sector is not explicitly referred to in Annex II of Directive 97/11/EEC. French hospitals are required to follow national regulations in this area, which lay down environmental and safety standards.

Tendering procedures applied by French hospitals are required to comply with Community procurement directives.

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500 Mio EUR für die Finanzierung des „Krankenhausplans 2007“ in Frankreich

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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500 Mio EUR für die Finanzierung des „Krankenhausplans 2007“ in Frankreich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen