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CORNWALL SCHOOLS PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
34.913.286,61 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 34.913.286,61 €
Bildung : 34.913.286,61 €
Unterzeichnungsdatum
13/05/2004 : 34.913.286,61 €
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35 Mio EUR für Schulen in Cornwall

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Dezember 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/05/2004
20030135
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Cornwall Schools PPP
Cornwall County Council
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
37,500,000 GBP (around EUR 51,2 million).
81,200,000 GBP (around EUR 115,3 million).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project comprises The refurbishment/re-build of 3 secondary and 20 primary schools in Cornwall, England, including provision of facilities management services.

The project will improve the educational environment in the project schools and will provide an opportunity to reshape educational provision in Cornwall. The project is part of a larger initiative of renewal of educational infrastructure in line with regional development in the area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will review the environmental impact assessment required under the statutory approval process in the UK.

The project was advertised in the Official Journal in September 2002 and preferred bidder is expected to selected in August 2003.

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35 Mio EUR für Schulen in Cornwall

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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35 Mio EUR für Schulen in Cornwall
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen