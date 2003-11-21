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FINNISH REGIONAL EDUCATION (AFI)

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 250.000.000 €
Bildung : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/04/2006 : 20.000.000 €
21/11/2003 : 20.000.000 €
23/04/2004 : 20.000.000 €
12/03/2004 : 25.000.000 €
28/10/2005 : 25.000.000 €
23/04/2004 : 30.000.000 €
29/03/2005 : 30.000.000 €
6/09/2004 : 35.000.000 €
12/03/2004 : 45.000.000 €
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20 Mio EUR für die Modernisierung von Bildungseinrichtungen in Turku, Finnland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Dezember 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/11/2003
20030084
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Finnish Regional Education (AFI)
City of Espoo, City of Kuopio, City of Oulu, City of Turku, Oulu Region Joint Authority for Vocational Training.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 250 million: City of Espoo (EUR 100m), City of Kuopio (EUR 35m), City of Oulu (EUR 45m), City of Turku (EUR 20m), Oulu Region Joint Authority for Vocational Training (EUR 50m).
EUR 443 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The programme consists of the investment plan (2002-2006) of the City Education Department of the respective cities and of the joint authority. It incorporates the construction of 50 new comprehensive and upper secondary schools, 30 vocational schools, 20 polytechnics, expansion and upgrading of buildings and teaching facilities in several existing schools. This investment will provide additional places for some 30,000 students.

Improving education facilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Education activities are not specifically mentioned by Council Directive 97/11/EEC on Environmental Impact Assessment (EIA). No significant environmental impacts are anticipated.

Procurement procedures applied will be in compliance with EEC Council Directives and national legislation, applicable to public authorities’ procurement.

Kommentar(e)

Education.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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