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BRUSSELS URBAN TRANSPORT - STIB

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 250.000.000 €
Verkehr : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2003 : 100.000.000 €
20/07/2005 : 150.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
250 Mio EUR für die Modernisierung des städtischen Nahverkehrs in Brüssel

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Dezember 2004
Projektstatus
Referenz
Genehmigt | 13/12/2004
20030046
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Brussels Urban Transport
Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250m
EUR 565.2m
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrading the Brussels public transport network by extending/modernizing the tramway lines, constructing/refurbishing depots and purchasing bus, tramway and metro rolling stock.

The objective of the project is to increase the modal share of public transport with the Brussels travel to work area. Substantial benefits to existing public transport users in terms of time savings and service quality are expected.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental Impact Assessments will be carried out in accordance with applicable legislation.

The promoter is required to respect national and European legislation applicable to public authorities procurement.

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250 Mio EUR für die Modernisierung des städtischen Nahverkehrs in Brüssel

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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250 Mio EUR für die Modernisierung des städtischen Nahverkehrs in Brüssel
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen