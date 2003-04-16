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NORTH STAFFORDSHIRE HOSPITALS PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
227.324.461,44 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 227.324.461,44 €
Gesundheit : 227.324.461,44 €
Unterzeichnungsdatum
13/06/2007 : 227.324.461,44 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 April 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/06/2007
20030037
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
North Staffordshire Hospitals PPP Project
The North Staffordshire Hospital NHS Trust and the North Stoke Primary Care NHS Trust, Stoke-on-Trent
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to GBP 135 million
Estimated at around GBP 270 million (EUR 393 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The purpose of the project is to deliver a new single site acute general hospital in Stoke-on-Trent (centre) and involves the re-provision and building of new facilities on further existing hospital sites in the north of the city (Haywood). Once the new facilities are completed, the private sector will be responsible for maintaining the buildings and providing other, non-clinical, services (e.g. grounds, parking and garden maintenance) to the Trusts for a 30 year period.

The North Staffordshire Hospital NHS Trust currently provides general acute services split across 3 sites, some in buildings more than 100 years old and no longer suitable for modern health care; these will be closed as appropriate following completion of the new facility. The North Stoke Development for the North Stoke Primary Care NHS Trust will see 2 co-located hospital facilities (Haywood and Stanfield) which are in north Stoke-on-Trent combined into one. The Project should ensure that the Trusts are in a position to take advantage of modern clinical practice, models of care and technology, as well as is expected to have important effects to the regeneration of the local economy, which forms part of an objective 2 area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, which mainly consists of the extension of two existing hospitals in urban areas, will significantly enhance the built environment within which staff work and patients receive care. The project is subject to planning permission that includes the analysis of potential impacts on the environment of the facility. All environmental mitigating measures required by the planning authorities are to be included in the project but no particular environmental impact is foreseen.

Publication in the OJEC in August 2002

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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Weitere Veröffentlichungen