Court of Justice Mons

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Construction of a new court of justice building as part of the renovation of the historic city centre.
The creation of a new juridical district in the historical centre of Mons, comprising redevelopment of former barracks, and renovation, conversion and extension of historical buildings surrounding the existing Cour of Justice, for the purpose of integrating all courts and related administrative offices in a single locality.
Notwithstanding some possible negative impacts during the construction process, the project is likely to lead to significant improvements in the urban environment once completed.
Régie des Bâtiments follows European procurement procedures, with OJEC publication when required. Tendering notice for the main building in the Courts Complex was published in OJEC in July 2002.
Public buildings.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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