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SPIMI GROUP SME PG II

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 400.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/07/2006 : 100.000.000 €
30/11/2004 : 100.000.000 €
15/12/2003 : 200.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juli 2003
Projektstatus
Referenz
Genehmigt | 15/12/2003
20020671
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Prêt global SPIMI Group SME II
San Paolo IMI
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
400 millions d'EUR.
Le concours de la BEI couvrira au maximum 50 % du coût total de chaque projet financé.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Prêt global pour le financement, sur l'ensemble du territoire italien, de projets réalisés par des PME des secteurs de l'industrie, des services et du tourisme, notamment par le canal de la société de crédit-bail du groupe (SANPAOLO LEASINT S.p.A.).

Soutenir des projets visant à accroître la productivité et la compétitivité des micro-entreprises et des entreprises de petite taille (1 à 49 employés) dans les secteurs de l'industrie, des services et du tourisme (à concurrence de 70 % du montant du prêt global).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Respect de la législation européenne et italienne en matière de protection de l'environnement et droit d'effectuer des visites d'inspection sur place.

Les projets présentés dans le cadre du présent prêt devront être conformes aux procédures de l'Union européenne en matière de passation des marchés. Pour les investissements de grande dimension, la Banque recommande de suivre les procédures d'appel d'offres international dans la mesure du possible, même si les directives communautaires ne sont pas applicables.

Kommentar(e)

Voir description du projet ci-dessus.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen