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RAILWAYS IV-AFI

Unterzeichnung(en)

Betrag
170.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 170.000.000 €
Verkehr : 170.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/09/2003 : 170.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
360 Mio EUR für Vorhaben im Verkehrssektor in Ungarn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Januar 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/09/2003
20020593
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Railway Sector Rehabilitation Project - AFI
Ministry of Economy & Transport and the Hungarian State Railways company Ltd (MAV)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
In the order of EUR 150 million
In the order of EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of railway infrastructure related investment schemes mainly for track and station rehabilitation.

The loan proceeds will contribute to the rehabilitation and modernisation of selected railway infrastructures allowing for increased service quality and safety. All schemes will be implemented to achieve compliance with current EU levels so that the project assists Hungary in its EU accession efforts.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the relevant local authorities to ensure compliance of the individual investment schemes with relevant national and EU Directives.

The related works contracts will be awarded by open international tendering as per the standard requirements of the Bank.

Kommentar(e)

Infrastructure

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360 Mio EUR für Vorhaben im Verkehrssektor in Ungarn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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360 Mio EUR für Vorhaben im Verkehrssektor in Ungarn
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen