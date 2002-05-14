EMERGENCY HEALTH

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The proposed project (which would be the first in the Health Sector to be financed by the Bank in the Region) consists of emergency measures in a selected number of regional and district hospitals across the country.
The main objective of this EIB intervention is to restore basic facility functions (heating, laundry, catering) and essential clinical services (x-ray and other equipment). Hospitals suffer from long-standing neglect, and basic infrastructure as well as medical equipment are in serious disrepair, often either not functional or dangerous to patients and staff. The repair of the basic facilities would also imply major savings in the desperately short finances of hospitals.
All investments under this operation will be in existing institutions and an environmental impact assessment is unlikely to be called for in any case. In a number of instances, investments will procure direct and significant environmental benefits. Compliance with local and national environmental regulations will be ascertained during appraisal.
The compliance of procurement procedures will be ascertained during appraisal. A Project Implementation Unit, established in cooperation with the European Agency for Reconstruction, will be responsible for the bulk of procurement under the project.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.