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IRISH AIRPORTS II-CORK TERMINAL (AFI)

Unterzeichnung(en)

Betrag
115.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 115.000.000 €
Verkehr : 115.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/11/2003 : 115.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
115 EUR für den Ausbau des Flughafens Cork in Irland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juni 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/11/2003
20020486
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Irish Airports II – Cork Terminal

Aer Rianta cpt
Contact: Marion O'Brien, Group Head of Corporate Finance

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan circa EUR 110 million
Estimated at circa EUR 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a new passenger terminal at Cork airport including hold baggage screening facility, landside development of access egress/roads, infrastructure services and car parking.

The existing Cork terminal has a design capacity of 1.1 million passengers per annum and was used by up to 1.9 million passengers in 2002. The project will provide capacity for 3 million passengers per annum, thus alleviating congestion on the terminal system and improving access and parking facilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is classified under Annex II of EUDirective 85/337 as amended by EU Directive 97/11 EC and has been subject to an Environmental Impact Study. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been defined as regards environmental protection.

The promoter systematically adopts international competitive bidding procedures in line with EU directives on procurement

Kommentar(e)

Airports

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115 EUR für den Ausbau des Flughafens Cork in Irland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen