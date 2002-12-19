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KOMMUNINVEST GL III

Unterzeichnung(en)

Betrag
108.665.103,66 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 108.665.103,66 €
Durchleitungsdarlehen : 108.665.103,66 €
Unterzeichnungsdatum
14/04/2003 : 53.991.015,9 €
2/07/2004 : 54.674.087,76 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Dezember 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/04/2003
20020449
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Kommuninvest Global Loan III
Kommuninvest, Örebro
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Approximately SEK 1 billion, equivalent to EUR 107 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global Loan for the financing of small and medium-sized public entities in the fields of health, education, environment, information and communication technology, urban development, energy and infrastructure in Sweden.

Through the financial intermediary, the Global Loan will provide final beneficiaries, notably local authorities and their associated entities, with long-term funds at favourable conditions, thus contributing to reducing investment costs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EC directives and national legislation will be confirmed for each allocation under the Global Loan.

EIB procurement rules applicable to Global Loans will pertain.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen