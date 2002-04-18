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PUBLIC SERVICE IT SYSTEMS - AFI

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 70.000.000 €
Dienstleistungen : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/05/2004 : 35.000.000 €
10/10/2003 : 35.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
230 Mio EUR für Zypern in den Bereichen Bildung, Informationstechnologie und Umwelt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 März 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/10/2003
20020418
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Public Services IT Systems project
Republic of Cyprus / Ministry of Finance
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 75 million
In the region of EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a number of investments comprised within the framework of the Government’s 2001-2004 programme for the upgrade of IT systems (networks, hardware and software) and office automation for the benefit of various Government Departments (notably, Treasury, Ministry of Justice and Public Order, Ministry of Health, Department of Customs and Excise).

The enhancement of the Public Administration’s IT systems is a priority of the Government and is considered as an essential condition to ensure a successful integration of Cyprus into the EU, in line with the latter’s e-Europe+ initiatives for accession countries. Moreover, the project is also driven by the priorities set in the Partnership Agreement concluded between Cyprus and the EU in 2000 and 2002. At its core is the reinforcement and enhancement of institutional and administrative efficiency through the introduction of IT systems, which is among the agreed long-term partnership priorities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Republic of Cyprus has adopted the EU legislation on Environmental Impact Assessment in 2001. The project focuses on the improvement of the promoter’s IT systems, which involves largely intangible investments with a low or non-existant environmental impact.

Because of its public service obligations, the promoter has to follow public tendering procedures in conformity with prevailing national regulations, which are in accordance with the relevant EU directives. The project will have to comply with EU directives relevant to the sector, including publication in the O.J. of the EC when appropriate.

Kommentar(e)

Information technology

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Zugehörige Pressemitteilungen
230 Mio EUR für Zypern in den Bereichen Bildung, Informationstechnologie und Umwelt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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230 Mio EUR für Zypern in den Bereichen Bildung, Informationstechnologie und Umwelt
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen