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PORT DE BRUXELLES - AFI

Unterzeichnung(en)

Betrag
22.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 22.500.000 €
Verkehr : 22.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/09/2003 : 22.500.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
22,5 Mio EUR für das Carcoke-Projekt der Regionalen Brüsseler Hafengesellschaft

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juli 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/09/2003
20020305
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Port de Bruxelles - AFI
Port de Bruxelles
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 50 million
EUR 76 million (estimate)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of canal-side warehousing facilities and rehabilitation/expansion of multi-modal logistic centre.

To modernise the existing Transport International Routier (TIR) warehousing distribution centre, develop the Brussels International Logistic Centre and re-develop the ex-Carcoke industrial site into a warehouse/logistic centre.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental Impact Assessments will be carried out in accordance with applicable legislation.

The promoter is required to respect national and European legislation applicable to public authorities procurement.

Kommentar(e)

Warehouse distribution centres, logistic centres

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22,5 Mio EUR für das Carcoke-Projekt der Regionalen Brüsseler Hafengesellschaft

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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22,5 Mio EUR für das Carcoke-Projekt der Regionalen Brüsseler Hafengesellschaft
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen