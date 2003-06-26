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SCP RUZOMBEROK PAPER MILL

Unterzeichnung(en)

Betrag
64.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 64.000.000 €
Industrie : 64.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/06/2003 : 64.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
64 Mio EUR für die Steigerung der Papierproduktion in der Slowakei

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/06/2003
20020287
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCP Ružomberok Paper Mill
Neusiedler SCP, a.s.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 120 million.
About EUR 240 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of increasing the production capacity of paper machine 18 and the pulp mill including significant upgrades in finishing and logistics.

To optimise the competitive position of the mill in the uncoated wood free markets (mainly office communication papers) by increasing production output which is mainly used for exports.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Slovakian Authorities required an Environmental Impact Assessment with public consultations. These were performed and a final positive statement was issued in May 2002. The entire project and in particular the reconstruction of the pulp line and the new boiler, involving modern technology, will bring significant improvements in terms of atmospheric and liquid emissions. The technical standards retained by the promoter are in line with international standards.

Equipment and services will be supplied by the specialised engineering companies using international negotiations. This procedure, which is usual in this industry, is in the best interests of the project and in line with the Bank’s procurement policy for private industry projects.

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64 Mio EUR für die Steigerung der Papierproduktion in der Slowakei

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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64 Mio EUR für die Steigerung der Papierproduktion in der Slowakei
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen