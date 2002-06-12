Madrid Sanitation

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises the implementation of the Regional Sanitation Plan for the region of Madrid, including a large number of wastewater collection and treatment schemes, and the rehabilitation and sealing of the Plaza de Castilla water underground reservoir in Madrid, and its conversion into a 3 Ha. urban park.
Improving the quality of the water resources in the Madrid region through proper wastewater treatment to 100% of the population; improving the quality of life in the city of Madrid.
The proposed target of 100% coverage rate for wastewater treatment will have a positive effect on the quality of the regional water resources and on the environment. The promoter is required to respect the regulations imposed by European Union directives. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been taken as regards environmental protection.
Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with Council Directives applicable to public authorities' procurement, and national legislation. According to information provided by the promoter, all tenders were published in the EC Official Journal.
Sanitation and urban redevelopment.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.