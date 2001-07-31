SAMSUN WASTEWATER

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project encompasses the (i) rehabilitation of existing wastewater facilities, (ii) improvement of stormwater collection, (iii) rehabilitation and construction of lift and pumping stations, (iv) construction of new wastewater collection lines, (v) a treatment plant and (vi) a long sea outfall.
The project will mitigate problems with the current wastewater system which include pollution of the coastal area, mainly from households, infiltration of groundwater into sewer lines and sedimentation in sewer inceptors, causing unpleasant odours.
The project, based on a Feasibility Study under METAP, will have a positive impact on the environment in terms of reduced pollution of coastal areas, reduced health risks through bacteriological contamination, reduction of odours mainly at lift stations and improvement of flood and soil erosion control.
EIB's usual procurement procedures of open international competitive bidding with tender publication in the Official Journal of the European Communities.
Wastewater treatment
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.