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PRIORITY ROADS AND MOT. REHAB. II-AFI

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 30.000.000 €
Verkehr : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/06/2005 : 30.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: 30 Mio EUR für die Straßeninstandsetzung in Pardubice

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Mai 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/06/2005
20010708
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Priority Roads and Motorways Rehabilitation II - AFI

The Region of Pardubice.
The Region of Liberec.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
To be determined
Up to EUR 40 million for the Region of Pardubice
Up to EUR 40 million for the Region of Liberec.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns a series of priority schemes for the rehabilitation of the regional road network.

The project will improve traffic fluidity and safety along the Region’s road network and decrease cost of road users (fuel and tyre consumption, maintenance, travel time).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current environmental impact legislation in the Czech Republic is based on the Act No 100/2001 Coll., which reflects relevant EU legislation (namely Directive 85/337/EEC as amended by Directive 97/11/EC).

EU Procurement Directives have been transposed into the national legislation, and the procedures to be used will be verified during appraisal.

Kommentar(e)

Transport.

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Tschechische Republik: 30 Mio EUR für die Straßeninstandsetzung in Pardubice

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Tschechische Republik: 30 Mio EUR für die Straßeninstandsetzung in Pardubice
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen