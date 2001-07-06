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FLOOD PREVENTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 60.000.000 €
Wasser, Abwasser : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/05/2002 : 60.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 60 mio for flood protection schemes in the Czech Republic

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Mai 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/05/2002
20010706
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Flood Prevention
Ministry of Agriculture of the Czech Republic, with the River Boards and the Agricultural Water Management Authority as implementing agencies.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 mio for a first tranche
Cost estimated by the Bank at EUR 197 mio. Cost of the first tranche estimated by the promoter at EUR 120 mio
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the first stage of the national Flood Protection Strategy and includes a number of priority schemes designed to mitigate flood risk in favour of an estimated 550 000 population.

The measures implemented by the project will safeguard human health, contribute to river basin management in line with the EU Water Framework Directive, and support the trans-boundary activities of the river basin commissions of Elbe, Oder and Danube. The project is a pre-requisite for lowering the risk of future economic disruption as well as for a stable economic development in the affected regions and will improve the quality of life of the people residing in the Morava, Oder and Elbe basins.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schemes are screened and, where applicable, EIAs will be carried out in line with EU Directives 97/11/EC amending 85/337/EEC and 92/43/EEC.

In line with EU Procurement Directives, tenders for schemes of a cost in excess of EUR 5 m will be published in the OJ of the EU. The others will be subject to national tendering advertised according to Czech law.

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EUR 60 mio for flood protection schemes in the Czech Republic

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen