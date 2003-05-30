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SME FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Syrien : 40.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/09/2003 : 40.000.000 €
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Technische Hilfe aus FEMIP-Mitteln zur Unterstützung der Privatwirtschaft in Syrien
Zugehörige Pressemitteilungen
40 Mio EUR für innovative Finanzierungsoperationen zugunsten von KMUs in Syrien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Mai 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/09/2003
20010691
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SME Fund

Borrower: Ministry of Economy and Foreign Trade

Final Beneficiary: Private sector SMEs

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed loan is aimed at the partial financing of long-term investments undertaken by private sector small and medium sized enterprises (SMEs) in all eligible sectors of the Syrian economy.

The project’s objective would be to assist the development of Syria's private sector and encourage progress with market liberalisation and financial sector reform. The global loan would support private sector industrial activities and tourism while contributing to the development of term finance, an important element for the development of the financial system.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter will be instructed on the Bank’s environmental requirements and requested to ensure compliance of the sub-projects with national and EU directives, as appropriate.

The promoter will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, as appropriate.

Kommentar(e)

Projects in various sectors

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen