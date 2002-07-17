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AQUAFIN WASTE WATER V - AFI

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 250.000.000 €
Wasser, Abwasser : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/07/2005 : 75.000.000 €
17/09/2003 : 75.000.000 €
11/09/2002 : 100.000.000 €
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EUR 100 mio for water management in Flanders, Belgium

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juli 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/09/2002
20010594
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Aquafin Waste Water V - AFI
Aquafin N.V.M Johan Maes, Finance Director
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 mio
EUR 340 mio
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of waste-water collection and treatment facilities in the Flemish Region.

The project will improve the condition of the aquatic environment and enable the Flemish Region to make further progress towards compliance with the requirements of the Urban Wastewater Treatment Directive.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment program will improve aquatic environmental conditions throughout the Flemish Region, declared sensitive in its entirety.

The Promoter will follow the public tendering procedures for the works, services and supplies markets.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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