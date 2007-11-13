Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG

Unterzeichnung(en)

Betrag
982.524.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 982.524.000 €
Verkehr : 982.524.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2008 : 400.000.000 €
22/07/2009 : 582.524.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB unterstützt den Flughafen Berlin-Brandenburg BBI mit einer Milliarde Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 November 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2008
20010389
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Flughafen Berlin Brandenburg

Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of project costs
Approx. EUR 2 000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Major expansion and upgrading of the Berlin Schönefeld airport which is to become the Berlin Brandenburg International Airport (BBI). Principal elements include construction of a new mid-field terminal and runway, reconstruction of an existing runway, development of associated airside and landside infrastructure and a dedicated railway connection.

The main economic benefit will come from enabling further traffic growth with efficient facilities under one roof.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EC environmental directives and national laws shall be ensured.

For the award of public contracts the EC tender directives are to be followed.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB unterstützt den Flughafen Berlin-Brandenburg BBI mit einer Milliarde Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB unterstützt den Flughafen Berlin-Brandenburg BBI mit einer Milliarde Euro
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen