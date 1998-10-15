L90 Waste Incineration Plant

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Construction and operation of a medium-sized CHP (Combined Heat and Power) municipal waste incineration plant consisting of one incineration line with a treatment capacity of 24t/h and an energy output capacity of 46 MWth and 16.5 MWe.
The project is part of a communal waste management plan to increase CHP waste incineration capacity in order to meet expected waste production levels. Implementation of the project should improve waste management and treatment facilities in Denmark by avoiding the use of landfill for untreated waste; it will also reduce levels of atmospheric pollution.
The project will contribute to reducing atmospheric pollution as the heat and electricity generated from the waste will displace fossil fuel-fired production. The incineration plant will be equipped with a flue gas cleaning system designed to keep emissions below national and EU requirements. The project falls under Annex I of Directive 97/11/EC, which requires a formal Environmental Impact Assessment with public consultation.
Bidding procedures shall be in conformity with EU procurement directives where applicable.
Natural environment and nature (waste management) and regional & global environment, including climate change (CHP production).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.