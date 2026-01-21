Die DCFTA-Initiative Ost bietet gezielte finanzielle und technische Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen. DCFTA steht für Deep and Comprehensive Free Trade Area (vertiefte und umfassende Freihandelszone). Die Initiative soll:

die Wettbewerbsfähigkeit stärken

die lokale Wirtschaft modernisieren

Arbeitsplätze sichern

Die DCFTA-Initiative Ost richtet sich an folgende Länder, die ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet haben: