Die DCFTA-Initiative Ost bietet gezielte finanzielle und technische Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen. DCFTA steht für Deep and Comprehensive Free Trade Area (vertiefte und umfassende Freihandelszone). Die Initiative soll:
- die Wettbewerbsfähigkeit stärken
- die lokale Wirtschaft modernisieren
- Arbeitsplätze sichern
Die DCFTA-Initiative Ost richtet sich an folgende Länder, die ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet haben:
So funktioniert es
Die DCFTA-Initiative Ost fördert in den teilnehmenden Ländern Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Dazu erleichtert sie den Zugang zu günstigen Finanzierungen. Vor allem stellt sie Erstverlustgarantien für Portfolios von KMU-Krediten. Dadurch können lokale Partnerbanken mehr Risiken übernehmen und Kredite auch an unterversorgte Segmente vergeben.
Die DCFTA-Initiative Ost bietet:
- Garantien für KMU-Kredite einheimischer Banken und anderer Finanzpartner; die Garantien stellt der Europäische Investitionsfonds (EIF).
Liste der Finanzpartner, die derzeit mit einer Garantie unter der DCFTA-Initiative Ost unterstützt werden
- Technische Hilfe für Partnerbanken (einschließlich Mikrofinanzinstitute) beim Kapazitätsaufbau sowie Beratung für ländliche KMU; Schwerpunkt ist die Wertschöpfungskette des Agrar- und Lebensmittelsektors
- Finanzierungen für einheimische Mikrofinanzinstitute, die Kleinstunternehmen unterstützen
Sie haben Interesse?
Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.
EIB Global
Seit über 50 Jahren ist die EIB die internationale Entwicklungsbank der Europäischen Union. Mit unseren Investitionen fördern wir weltweit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und Klimaschutz.