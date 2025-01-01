Partner für den privaten und öffentlichen Sektor

Die EIB arbeitet mit zahlreichen Partnerinstituten zusammen, über die sie Produkte für kleine und mittelgroße Projekte anbietet. Dabei profitieren wir vom Know-how unserer Partner, von ihrer Kenntnis des Umfelds und ihrer Nähe zu den Projekten.

Finden Sie unsere Partnerinstitute in Ihrer Nähe. Wählen Sie dazu Ihre Region und Ihr Land aus.