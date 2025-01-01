Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Partner für den privaten und öffentlichen Sektor

Die EIB arbeitet mit zahlreichen Partnerinstituten zusammen, über die sie Produkte für kleine und mittelgroße Projekte anbietet. Dabei profitieren wir vom Know-how unserer Partner, von ihrer Kenntnis des Umfelds und ihrer Nähe zu den Projekten.

Die EIB arbeitet mit zahlreichen Partnerinstituten zusammen, über die sie Produkte für kleine und mittelgroße Projekte anbietet. Dabei profitieren wir vom Know-how unserer Partner, von ihrer Kenntnis des Umfelds und ihrer Nähe zu den Projekten.

Finden Sie unsere Partnerinstitute in Ihrer Nähe. Wählen Sie dazu Ihre Region und Ihr Land aus.

Europäische Union
Asien und Pazifikraum
Östliche Nachbarschaft
Europäische Freihandelsassoziation (EFTA)
EU-Erweiterungsländer
Lateinamerika und die Karibik
Südliche Nachbarschaft

* Diese Bezeichnung ist nicht als Anerkennung eines Staates Palästina auszulegen und lässt die Standpunkte der einzelnen Mitgliedstaaten zu dieser Frage unberührt.

Subsahara-Afrika
Westliche Balkanstaaten

* Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte der EU-Mitgliedstaaten zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244 (1999) des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 22. Juli 2010 zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos.