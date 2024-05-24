PASSA – Projektberatungsvertrag

Projektberatungsverträge helfen dabei, von der Europäischen Union finanzierte Projekte umzusetzen. Sie sollen die Projektdurchführung und die Ausschöpfung europäischer Struktur- und Investitionsfonds beschleunigen.
Unsere Projektberatungsverträge sind flexible Instrumente, um Projektteams und kommunale Verantwortliche für öffentliche Investitionen maßgeschneidert zu beraten.
Maßgeschneiderte Dienstleistungen
Schwerpunkte unserer Beratung sind strategische Infrastrukturvorhaben und das öffentliche Auftragswesen.
Wir bieten praktische Unterstützung in allen Projektphasen und bei Bedarf bei der Projektvorbereitung. Dabei arbeiten wir eng mit den Projektteams und Behörden vor Ort zusammen und geben so unser Fachwissen weiter.
- Leitlinien zur Förderfähigkeit, Sektorleitlinien, Checklisten
- Weisungen
- Stellungnahmen juristischer und technischer Fachleute
- Technische Projektevaluierungen
- Schulung und Kompetenzaufbau
- Risikoanalyse
- Interner Kontrollrahmen
- Ex-ante-Kontrollen im öffentlichen Auftragswesen
- Unterstützung bei der Schaffung neuer Institutionen
- Strukturierung und Unterstützung von Projektdurchführungsteams
- Prüfung und Erstellung von Ausschreibungsunterlagen
- Beratung während der Ausschreibung, Vertragsmanagement, Unterstützung bei der Übernahme der Infrastruktur
Kostentransparenz
Kunden zahlen unsere Beratung aus eigenen Mitteln. Die Kosten können aus EU-Mitteln erstattet werden, wenn die Beratung Teil eines EU-finanzierten Projekts ist. Außerdem ergänzt unsere Beratung die Strukturprogrammdarlehen der EIB.
Zielgruppen
- EU-Mitgliedstaaten
- Staatliche Organisationen
- Öffentliche Unternehmen
- Regionale und kommunale Gebietskörperschaften
- Private Unternehmen, die Infrastrukturinvestitionen entwickeln und durchführen wollen
Projekte auf einen Blick
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle Projekte, die über Projektberatungsverträge in Bulgarien und Rumänien ermöglicht werden.