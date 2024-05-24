Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PASSA – Projektberatungsvertrag

Mit einem Projektberatungsvertrag (PASSA) werden Projekte Wirklichkeit. Unsere Fachleute und unsere Partner und externen Berater vor Ort leisten technische Hilfe, damit von der EU geförderte strategische Projekte im öffentlichen Sektor schneller umgesetzt werden.

24 May 2024

Projektberatungsverträge helfen dabei, von der Europäischen Union finanzierte Projekte umzusetzen. Sie sollen die Projektdurchführung und die Ausschöpfung europäischer Struktur- und Investitionsfonds beschleunigen.

Unsere Projektberatungsverträge sind flexible Instrumente, um Projektteams und kommunale Verantwortliche für öffentliche Investitionen maßgeschneidert zu beraten.

Maßgeschneiderte Dienstleistungen

Schwerpunkte unserer Beratung sind strategische Infrastrukturvorhaben und das öffentliche Auftragswesen.

Wir bieten praktische Unterstützung in allen Projektphasen und bei Bedarf bei der Projektvorbereitung. Dabei arbeiten wir eng mit den Projektteams und Behörden vor Ort zusammen und geben so unser Fachwissen weiter.

UNTERSTÜTZUNG BEI MANAGEMENT- UND KONTROLLSYSTEMEN
  • Leitlinien zur Förderfähigkeit, Sektorleitlinien, Checklisten
  • Weisungen
  • Stellungnahmen juristischer und technischer Fachleute
  • Technische Projektevaluierungen
  • Schulung und Kompetenzaufbau
  • Risikoanalyse
UNTERSTÜTZUNG BEI INSTITUTIONELLEN VERÄNDERUNGEN
  • Interner Kontrollrahmen
  • Ex-ante-Kontrollen im öffentlichen Auftragswesen
  • Unterstützung bei der Schaffung neuer Institutionen
UNTERSTÜTZUNG BEI DER PROJEKTDURCHFÜHRUNG
  • Strukturierung und Unterstützung von Projektdurchführungsteams
  • Prüfung und Erstellung von Ausschreibungsunterlagen
  • Beratung während der Ausschreibung, Vertragsmanagement, Unterstützung bei der Übernahme der Infrastruktur

Kostentransparenz

Kunden zahlen unsere Beratung aus eigenen Mitteln. Die Kosten können aus EU-Mitteln erstattet werden, wenn die Beratung Teil eines EU-finanzierten Projekts ist. Außerdem ergänzt unsere Beratung die Strukturprogrammdarlehen der EIB.

Zielgruppen

Öffentlicher Sektor
  • EU-Mitgliedstaaten
  • Staatliche Organisationen
  • Öffentliche Unternehmen
  • Regionale und kommunale Gebietskörperschaften
Privater Sektor
  • Private Unternehmen, die Infrastrukturinvestitionen entwickeln und durchführen wollen

So können Beratungsleistungen beantragt werden

Bitte wenden Sie sich an passa@eib.org. Wir prüfen Ihre Anfrage und legen Ihnen ein individuelles Angebot vor.

Kontakt  

Projekte auf einen Blick

Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle Projekte, die über Projektberatungsverträge in Bulgarien und Rumänien ermöglicht werden.

 

Highlights