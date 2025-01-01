Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Green Gateway

Grüne Investitionsvorhaben als Finanzinstitut erfolgreich identifizieren, Förderfähigkeit und Wirkung beurteilen und darüber berichten

Das Green-Gateway-Programm

Das Green Gateway-Programm bietet Beratung für EIB-geförderte Finanzinstitute, die ihre grünen und nachhaltigen Finanzierungen ausbauen wollen.

Vom Green Checker der EIB-Gruppe über den Green Gateway Helpdesk bis zu E-Learnings zu Green Gateway: Unsere Finanzpartner können auf nützliche Online-Tools zählen, wenn sie Mittel aus Weiterleitungsprodukten der EIB-Gruppe für grüne und nachhaltige Endprojekte oder Transaktionen vergeben. Green Gateway hilft, die Förderfähigkeit grüner und nachhaltiger Investitionsprojekte zu bewerten und über ihre Wirkung zu berichten.

EIB Beratung bietet unter Green Gateway bilaterale Beratung an, um die Kreditvergabe für Klima-Mitigation, Klima-Anpassung und ökologische Nachhaltigkeit zu beschleunigen.

Green Gateway und die Beratungsprodukte wurden mit finanzieller Unterstützung der InvestEU-Beratungsplattform entwickelt.

Förderung

Angebot
  • Green Checker der EIB-Gruppe: Ein Online-Tool, das bewertet, ob Projekte grüne Kriterien und Nachhaltigkeitskriterien der EIB-Gruppe erfüllen, und die Umweltwirkung einschätzt. Von Landwirtschaft über Gebäude, Industrie, Mobilität und Verkehr bis zu erneuerbaren Energien deckt der Green Checker mehr als 40 Arten von Investitionen ab.
  • Green Gateway Helpdesk: Eine Online-Plattform für unsere Finanzpartner. Sie können dort Fragen stellen und erhalten Informationen zu grünen Kriterien und Nachhaltigkeitskriterien sowie zu Reporting-Anforderungen bei weitergeleiteten Finanzprodukten der EIB-Gruppe.
  • Green-Gateway-Webinare: In themenspezifischen Online-Schulungen lernen Finanzpartner, grüne und nachhaltige Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und zu bewerten. Zu früheren und kommenden Webinaren
  • E-Learning zu Green Gateway: Unser interaktives Lehrmaterial hilft, Kompetenzen aufzubauen und die Grundprinzipien grüner und nachhaltiger Finanzierungen besser zu verstehen.
  • Maßgeschneiderte bilaterale Beratung: Jeder Beratungseinsatz wird individuell auf den jeweiligen Finanzpartner abgestimmt. Mit Schulungen, Leitfäden, Tools und praktischer Begleitung helfen wir etwa, grüne Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, grüne Finanzprodukte zu entwickeln oder Projekte und ihre Wirkung zu bewerten.
  • Richtungsweisungen und Wissensbibliothek: Eine sorgfältig zusammengestellte Sammlung von Referenzdokumenten und Fallstudien hilft, fundierte grüne Investitionsentscheidungen zu treffen.
Zu Green Gateway  
Zielgruppe
  • Finanzpartner der EIB-Gruppe: Hauptzielgruppe des Programms sind Partner, die Weiterleitungsprodukte der EIB-Gruppe mit grüner Zielsetzung oder die InvestEU-Nachhaltigkeitsgarantie des EIF umsetzen oder dies planen.
  • Andere Finanzinstitute: Auch Geschäftsbanken, Leasinggesellschaften sowie nationale Förderbanken und -institute, die ihr grünes Kreditportfolio ausbauen möchten und aktuell kein Partner der EIB-Gruppe sind, können von Green Gateway profitieren. Der Green Checker, die Green-Gateway-Webinare und das Material im Green-Gateway-Portal sind frei verfügbar.
Länder

Green Gateway wurde mit Mitteln der InvestEU-Beratungsplattform entwickelt und richtet sich an Finanzinstitute, die in den 27 EU-Mitgliedstaaten aktiv sind. Daher spiegeln die Tools und Ressourcen von Green Gateway europäische Klima- und Nachhaltigkeitsziele.

Darüber hinaus deckt der Green Checker der EIB-Gruppe ausgewählte Länder außerhalb der EU ab.

Zu Green Gateway  

Wir beraten Sie

Erfahren Sie von uns, wie sie Green Gateway optimal nutzen.

Kontakt  

EIB Beratung

Unsere Beratung bietet maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden und schöpft dabei aus einem Erfahrungsschatz von mehr als 50 Jahren. Das erhöht die Wirkung unserer Finanzierungen und sichert den Projekterfolg.

Mehr dazu  

Bleiben Sie informiert

Aktuelles
Mehr Aktuelles