Das Green-Gateway-Programm

Das Green Gateway-Programm bietet Beratung für EIB-geförderte Finanzinstitute, die ihre grünen und nachhaltigen Finanzierungen ausbauen wollen.

Vom Green Checker der EIB-Gruppe über den Green Gateway Helpdesk bis zu E-Learnings zu Green Gateway: Unsere Finanzpartner können auf nützliche Online-Tools zählen, wenn sie Mittel aus Weiterleitungsprodukten der EIB-Gruppe für grüne und nachhaltige Endprojekte oder Transaktionen vergeben. Green Gateway hilft, die Förderfähigkeit grüner und nachhaltiger Investitionsprojekte zu bewerten und über ihre Wirkung zu berichten.

EIB Beratung bietet unter Green Gateway bilaterale Beratung an, um die Kreditvergabe für Klima-Mitigation, Klima-Anpassung und ökologische Nachhaltigkeit zu beschleunigen.

Green Gateway und die Beratungsprodukte wurden mit finanzieller Unterstützung der InvestEU-Beratungsplattform entwickelt.