Fazilität für Investitionen in Konnektivität im Rahmen der Östlichen Partnerschaft

Land: Moldau

Status: laufend

Projektträger: Ministerium für Infrastruktur und Regionalentwicklung

Über das Ministerium für Infrastruktur und Regionalentwicklung und die nationale Straßenverwaltung als Durchführungsstelle hat die Regierung der Republik Moldau ein umfangreiches Investitionsprogramm zur Instandsetzung und Modernisierung wichtiger Abschnitte des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) ausgearbeitet. Ihr Ziel ist, die regionale Konnektivität, die Verkehrssicherheit und die Klimaresilienz zu verbessern und die Integration Moldaus in die EU-Verkehrskorridore voranzubringen. Dabei hat die Instandsetzung der Abschnitte der M3 und R7 (das „Projekt“) Priorität.

Die M3 ist eine wichtige Fernstraße, die die Hauptstadt Chișinău mit dem internationalen Freihafen Giurgiulești verbindet. Über diesen einzigen Donauhafen des Landes ermöglicht die M3 einen direkten Zugang zu internationalen Wasserstraßen. Sie erleichtert den Handel sowie den Waren- und Personenverkehr im Süden Moldaus. Als Teil des TEN-V-Korridors ist die M3 für die regionale Integration und die wirtschaftliche Entwicklung von zentraler Bedeutung, weil sie Moldau mit Rumänien und der Ukraine verbindet.

Die R7 bildet eine wichtige Ost-West-Achse von der ukrainischen zur rumänischen Grenze. Über sie verläuft der grenzüberschreitende Waren-, Personen- und Dienstleistungsverkehr der Grenzübergänge Soroca und Costești. Vor allem für die ländliche und landwirtschaftliche Entwicklung und die Agrarexporte zwischen der Ukraine und Rumänien spielt die R7 eine Schlüsselrolle. Außerdem ist sie an die M5 angeschlossen, die große Städte wie Chișinău und Bălți verbindet und bis zur nördlichen Grenze zur Ukraine reicht.

Mit der technischen Hilfe über die EPIC wird die Machbarkeit für die ausgewählten Straßenabschnitte untersucht, um das Projekt bis zur Genehmigung und Durchführung voranzubringen. Dazu gehören:

technische und wirtschaftliche Bewertung

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung

Hilfe bei der Auftragsvergabe

institutionelle Unterstützung bei der Übernahme des EU-Besitzstands für Straßenverkehr in Schlüsselbereichen

Dieses Projekt steht im Einklang mit der Global-Gateway-Agenda der EU zur Stärkung der Konnektivität innerhalb der EU-Nachbarschaft, vor allem entlang des TEN-V-Netzes.