Datenschutzerklärung Personalrekrutierung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2018/1725 vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union und zum freien Datenverkehr.

Folgende Unterlagen bilden die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung:

Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke: um Ihre Bewerbung mit Blick auf eine Vorauswahl für ein Vorstellungsgespräch und eine mögliche Einstellung zu bearbeiten, und, in bestimmten Fällen, um Reservelisten geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten zu erstellen. Die Daten werden ausschließlich für die Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern im Einstellungsverfahren und gemäß den bei der EIB oder beim EIF geltenden Rekrutierungsbestimmungen verwendet. Die personenbezogenen Daten werden von befugten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Personalabteilung der jeweiligen Einrichtungen verarbeitet (für zu besetzende Stellen bei der EIB die Personalabteilung der EIB und für Stellen beim EIF die Personalabteilung des EIF), die von einem von der EIB-Gruppe ausgewählten externen Dienstleister unterstützt werden, sowie von Mitgliedern mindestens der Auswahlpanels, der Führungsebene der einstellenden Einrichtung und, bei der EIB, vom Direktorium, der EIB-Präsidentin und dem Büro der Präsidentin. Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten kann auch externen Beobachtern gewährt werden, die dem Auswahlpanel angehören und an Vertraulichkeitsvereinbarungen gebunden sind. Beide vom externen Dienstleister unterstützte Personalabteilungen dürfen die personenbezogenen Daten der Bewerberinnen und Bewerber ausschließlich mit diesem austauschen.

Personaldienstleister, die Daten im Auftrag der EIB verarbeiten, müssen die jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften einhalten, mit denen die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr umgesetzt wurde. Beschwerden über die Verarbeitung personenbezogener Daten können an den Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) unter EDPS@edps.europa.eu oder an den Datenschutzbeauftragten der jeweiligen Einrichtung gerichtet werden:

Im Zusammenhang mit der Hintergrundüberprüfung (Pre-Employment Screening) für Stellen bei der EIB und mit Rekrutierungstools für Auswahlverfahren in der EIB-Gruppe dürfen personenbezogene Daten, die von externen Dienstleistern verarbeitet werden, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übertragen und gespeichert werden. Die Dienstleister stellen sicher, dass alle personenbezogenen Daten angemessen geschützt werden. Hierzu gehört, dass Daten sicher aufbewahrt und nur gemäß den Anweisungen der EIB und nur für den Zweck genutzt und weitergegeben werden, der zum Zeitpunkt der Datenerfassung angegeben wurde. Eine Nutzung und Weitergabe ist ebenfalls möglich, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die in Verbindung mit einer Bewerbung erfassten und verarbeiteten personenbezogenen Daten werden von der EIB oder dem EIF für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren ab dem Datum Ihrer Bewerbung gespeichert, gegebenenfalls unterstützt von einem externen Dienstleister. Dies ist für weitere rechtmäßige Zwecke notwendig, etwa im Fall von Beschwerden bei der Europäischen Bürgerbeauftragten, Gerichtsverfahren oder zu Prüfungszwecken.

Sie haben das Recht, diese Daten einzusehen und zu berichtigen. Unter bestimmten Bedingungen können Sie verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten gelöscht (personenbezogene Daten für eine bestimmte ausgeschriebene Stelle können z. B. nur vor Ablauf der Bewerbungsfrist für diese Stelle gelöscht werden) oder nur eingeschränkt verwendet werden.

Zur Ausübung dieser Rechte wenden Sie sich bitte an den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen bei der EIB (jobs@eib.org) oder beim EIF (EIFHR@eif.org). Sie können sich auch jederzeit an den Europäischen Datenschutzbeauftragten wenden (www.edps.europa.eu). Nach Ablauf der Bewerbungsfrist können Sie jederzeit während des Auswahlverfahrens von Ihrem Recht auf Einsicht und Berichtigung personenbezogener Daten Gebrauch machen. Dieses Recht ist auf die personenbezogenen Daten beschränkt und gilt nicht für Zulässigkeitskriterien (z. B. Staatsangehörigkeit).