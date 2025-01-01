Datenschutz auf der EIB-Website

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Europäische Investitionsbank („EIB“ oder „Verantwortlicher“) erfolgt gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725 vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG.

Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung

Gemäß Artikel 309 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union hat die Europäische Investitionsbank die Aufgabe, zu einer ausgewogenen und reibungslosen Entwicklung des Binnenmarkts im Interesse der Union beizutragen; hierbei bedient sie sich des Kapitalmarkts sowie ihrer eigenen Mittel.

Die EIB stellt der Öffentlichkeit Informationsdienste über alle ihre Aktivitäten zur Verfügung, was die Transparenz erhöht und zum Verständnis der Aktivitäten der EIB beiträgt. Zu diesem Zweck hat die EIB eine Reihe von Leitlinien ausgearbeitet, die auf der EIB-Website veröffentlicht sind. Die EIB sieht auch die Möglichkeit vor, Kontaktformulare auszufüllen.

Um die notwendigen Informationen bereitstellen und/oder Fragen der Öffentlichkeit beantworten zu können, erhebt die Bank personenbezogene Daten über die Besucherinnen und Besucher ihrer Websites, wie im Folgenden näher erläutert.

Betroffene Personen

Alle Besucherinnen und Besucher der EIB-Website, die unter https://www.eib.org/index aufgerufen werden kann.

Datenempfänger

In Fällen, in denen die Besucherinnen und Besucher der Website aufgefordert werden, sich direkt an die EIB zu wenden: Hauptabteilung Kommunikation der EIB.

In anderen Fällen: andere Organisationseinheiten innerhalb der EIB, die berechtigt sind, Zugang zu Daten zu erlangen oder Daten zu erhalten, sofern sie von diesen Kenntnis haben müssen.

Aufbewahrungsfrist für Daten

Hauptabteilung Kommunikation der EIB: Die Aufbewahrungsfrist für Daten beträgt ein Jahr nach Beendigung der Interaktion mit der betroffenen Person.

Andere Organisationseinheiten: Die Aufbewahrungsfrist kann von der oben genannten abweichen, darf jedoch nicht länger sein, als für die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, erforderlich ist.

Rechte der betroffenen Personen

Vorbehaltlich der Bedingungen und Modalitäten, die durch die geltenden Rechtsvorschriften vorgesehen sind:

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen ohne Einschränkung jederzeit innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags kostenlos eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; Informationen zumindest über die Zwecke der Verarbeitung, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, und die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Daten offengelegt werden, zu erhalten; in verständlicher Form Mitteilung zu den Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, sowie alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten zu erhalten; Informationen darüber zu erhalten, nach welchen Grundsätzen die automatische Verarbeitung personenbezogener Daten des Website-Besuchers erfolgt ( Recht auf Auskunft ).

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Recht auf Berichtigung).

Die Bank kann die Anwendung Ihres Auskunfts- und Berichtigungsrechts einschränken, wenn diese Einschränkung eine notwendige Schutzmaßnahme darstellt, um u. a. Folgendes zu gewährleisten:

die Verhütung, Untersuchung, Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten und

den Schutz der betroffenen Person oder der Rechte und Freiheiten anderer Personen.

Um diese Rechte auszuüben, können Sie sich per E-Mail an den Datenschutzbeauftragten der EIB wenden:

dataprotectionofficer [at-zeichen] eib [punkt] org

Darüber hinaus haben Sie das Recht, von dem Verantwortlichen die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind (Recht auf Löschung).

Sie haben das Recht, bei dem Verantwortlichen eine Einschränkung der Verarbeitung zu erwirken, wenn:

Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten bestreiten;

die Verarbeitung unrechtmäßig ist;

der Verantwortliche die personenbezogenen Daten nicht länger für die Zwecke der Verarbeitung benötigt oder

Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und es noch nicht geklärt ist, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber den Ihren überwiegen (Recht auf Einschränkung der Verarbeitung).

Außerdem haben Sie das Recht,

aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen, wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist;

Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von dem Verantwortlichen zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, von dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln (Recht auf Datenübertragbarkeit);

jederzeit eine Beschwerde beim Europäischen Datenschutzbeauftragten (https://edps.europa.eu) einzureichen (Recht auf Beschwerde).

Schutz der Privatsphäre und Datenschutz