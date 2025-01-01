Erklärung über den Schutz personenbezogener Daten – Darlehen und sonstige Finanzierungen sowie Beratungsdienste

Die folgende Erklärung über den Schutz personenbezogener Daten erläutert, wie die Europäische Investitionsbank (die „EIB“ oder „wir“) Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Darlehen, sonstigen Finanzierungen und Beratungsdiensten der EIB verarbeitet. Sie beschreibt, wie die EIB personenbezogene Daten natürlicher Personen verarbeitet, die selbst direkt oder indirekt Darlehen und/oder sonstige Finanzierungen und Beratungsdienste der EIB in Anspruch nehmen oder als natürliche Personen Unternehmen und andere Organisationen vertreten, die von den Darlehen und/oder sonstigen Finanzierungen sowie Beratungsdiensten der EIB profitieren oder anderweitig daran beteiligt sind (z. B. Beschäftigte, Führungskräfte, Mitglieder der Geschäftsleitung oder wirtschaftliche Eigentümer dieser Unternehmen oder Organisationen) oder aber auf andere Weise mit diesen verbunden sind. Sie enthält wichtige Informationen über die Rechte natürlicher Personen, die im Datenschutzgesetz der EU verankert sind.
Rechtsgrundlage
Die Europäische Investitionsbank verarbeitet personenbezogene Daten nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2018/1725 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Darlehen und sonstigen Finanzierungen ist Artikel 309 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Danach „hat die Europäische Investitionsbank die Aufgabe, zu einer ausgewogenen und stetigen Entwicklung des Binnenmarkts im Interesse der Union beizutragen; hierbei bedient sie sich des Kapitalmarkts sowie ihrer eigenen Mittel“. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zuge der Beratungstätigkeit ist Artikel 18 Absatz 7 der Satzung der EIB.
Diese Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten umfasst auch a) Leitlinien, die die EIB zur Erfüllung ihrer genannten Aufgabe entwickelt hat und die sich aus die EIB bindenden EU-Rechtsvorschriften und/oder aus ihrem satzungsmäßigen Auftrag ergeben, und b) spezielle Leitlinien diverser Mandate, die die EIB im Auftrag Dritter übernimmt.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist notwendig, damit die EIB ihre Aufgaben im Zusammenhang mit Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie Beratungsdiensten im öffentlichen Interesse wahrnehmen kann. In bestimmten Fällen muss die EIB personenbezogene Daten verarbeiten, um ihren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Generell bildet Ihre Einwilligung nicht die Rechtsgrundlage, die die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten rechtfertigt. Wenn wir Ihre Einwilligung benötigen, lassen wir Sie dies zu gegebener Zeit wissen.
Warum verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?
Die EIB verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten so, wie es vernünftigerweise erforderlich ist, um ihre Darlehens- und/oder sonstigen Finanzierungsaktivitäten sowie ihre Beratungsdienste angemessen und ordnungsgemäß in Einklang mit den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften durchzuführen und zu verwalten. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:
- die Bereitstellung von Darlehen und/oder sonstigen Finanzierungen oder Beratungsdiensten, die nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung fördern, sowie für eine gründliche Prüfung zur Beurteilung der wirtschaftlichen Aspekte und der Ziele dieser Aktivitäten
- die Pflege unserer Geschäftsbeziehungen zu unseren Vertragspartnern (und potenziellen Vertragspartnern) im Zusammenhang mit Darlehen und/oder sonstigen Finanzierungen sowie Beratungsdiensten
- die Überwachung und Analyse der Verwendung unserer Darlehen und/oder sonstigen Finanzierungsprodukte sowie Beratungsdienste mit dem Ziel, unsere Darlehen und/oder sonstigen Finanzierungen sowie Beratungsdienste weiterzuentwickeln und zu verbessern
- die Verwaltung unserer Informationstechnologie und Gewährleistung der Sicherheit unserer Systeme
- die Untersuchung und Beantwortung von Beschwerden sowie für die Begründung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen, die im Rahmen unserer Darlehensvergabe und/oder sonstiger Finanzierungen sowie Beratungsdienste entstehen können
- die Schulung unseres Personals sowie für die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Qualität unserer internen Prozesse und Vorkehrungen
- die Zusammenarbeit mit anderen EU-Institutionen (einschließlich der Europäischen Kommission) und mit Behörden der EU-Mitgliedstaaten, mit den Leitungs- und Kontrollorganen der EIB sowie mit den zuständigen Regulierungs-, Strafverfolgungs- und Steuerbehörden
- die Bewertung und Steuerung von Kredit- und sonstigen Risiken
- die Vorbeugung und Aufdeckung von Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Straftaten sowie die Einhaltung von Sanktionsmaßnahmen, einschließlich der Prüfung von Geschäftspartnern (Know-Your-Customer-Prüfung) und der Identifizierung politisch exponierter Personen im Rahmen des Onboarding von Kunden und der Sanktionslistenprüfung
- die Führung angemessener Buchführungs- und anderer Unterlagen
Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?
Wir erheben und verarbeiten grundlegende Daten zu Ihrer Identität (wie Name, Kontaktdaten, Titel, Funktion und Geburtsdatum), Informationen über Ihre Rolle bei unseren Darlehens- und/oder sonstigen Finanzierungsaktivitäten (nach gängiger Marktpraxis auch Informationen zu Berufsausbildung und Lebenslauf) sowie relevante Finanzinformationen (Kredithistorie, laufende Kredite, Sicherheiten und Rückzahlungen), sofern Sie eine begünstigte natürliche Person unserer Darlehen und/oder anderen Finanzierungsprodukte sind. Wir erheben und verarbeiten auch Hintergrundinformationen über begünstigte natürliche Personen (sowie deren wirtschaftliche Eigentümer und andere Schlüsselpersonen, die mit den Begünstigten in Verbindung stehen). Diese Informationen sind für die KYC-Prüfung, die Bekämpfung der Geldwäsche oder die Einhaltung von Sanktionen relevant (z. B. Angaben in einem Pass, Führerschein oder öffentlichen Register).
Woher beziehen wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir können Ihre personenbezogenen Daten direkt von Ihnen (oder von einem Unternehmen oder einer Organisation, das/die Sie vertreten oder mit dem/der Sie verbunden sind) erhalten oder von einem Intermediär, der an der Kreditvergabe und/oder sonstigen Finanzierung oder den Beratungsaktivitäten beteiligt ist. Wenn Sie eine begünstigte natürliche Person unserer Darlehen und/oder sonstigen Finanzierungen und Beratungsdienste (oder wirtschaftlicher Eigentümer der begünstigten natürlichen Person oder eine andere mit ihr verbundene Schlüsselperson) sind, können wir Informationen über Sie aus internationalen Sanktionslisten und anderen öffentlich zugänglichen Quellen beziehen.
Wer hat Zugang zu Ihren Daten?
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger weitergeben:
- intern an die relevanten Dienststellen der EIB
- an die juristische Person, (gegebenenfalls) die Organisation, mit der Sie verbunden sind, sowie an Intermediäre und andere beteiligte Organisationen – im Rahmen der üblichen Kommunikation zu unseren Darlehen, sonstigen Finanzierungen und Beratungsdiensten
- an den Europäischen Investitionsfonds, andere EU-Institutionen (einschließlich der Europäischen Kommission und des Europäischen Rechnungshofs) und Behörden in den EU-Mitgliedstaaten, an die Leitungs- und Kontrollorgane der EIB sowie an zuständige Regulierungs-, Strafverfolgungs- und Steuerbehörden
- an Mandatgeber oder Ko-Investoren für Empfänger unserer Darlehen und/oder sonstigen Finanzierungen sowie Beratungsdienste, die auch außerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums angesiedelt sein können, sofern die in Kapitel V der Verordnung (EU) 2018/1725 festgelegten Datenschutzstandards erfüllt werden
- an unsere Rechtsberater
- an Dienstleister, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag unter Einhaltung strenger Sicherheits- und Vertraulichkeitsauflagen speichern und verarbeiten
Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?
Wir bewahren Ihre Daten nur so lange auf, wie es für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke erforderlich ist. Die EIB speichert alle personenbezogenen Daten, die in diesem Kontext erhoben und verarbeitet werden,
- für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren nach Ende des Durchführungszeitraums oder Beendigung einer von der EIB abgeschlossenen Darlehens- und/oder Finanzierungsvereinbarung oder nach Fertigstellung der mit Darlehen und/oder sonstigen Finanzierungen oder Beratungsdiensten verbundenen Maßnahmen, wobei der längste Zeitraum maßgeblich ist, sowie für einen Zeitraum von sieben Jahren (nach Ende des Durchführungszeitraums oder Beendigung einer von der Bank und einem Mandatgeber abgeschlossenen Vereinbarung oder Abschluss einer Operation im Rahmen einer bestimmten Vereinbarung, wobei der längste Zeitraum maßgeblich ist) bei Darlehen und/oder sonstigen Finanzierungen oder Beratungsdiensten, die die EIB im Rahmen von Mandaten durchführt, oder
- für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung oder Ablehnung des Darlehens- und/oder sonstigen Finanzierungs- oder des Beratungsantrags.
Welche Rechte haben Sie, und wie können Sie sie ausüben?
Sie können von uns verlangen:
- Zugriff auf Ihre Daten zu erhalten und Ihnen auch eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zu übermitteln
- Ihre personenbezogenen Daten zu berichtigen
- Ihre personenbezogenen Daten zu löschen oder
- die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken
Sie haben auch das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen.
Wenn Sie diese Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter „Kontakt“.
Sie können auch beim Europäischen Datenschutzbeauftragten eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einreichen.
Kontakt
Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder eines der oben beschriebenen Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der EIB, entweder per E-Mail unter dataprotectionofficer@eib.org oder unter der folgenden Adresse:
Datenschutzbeauftragter der EIB Europäische Investitionsbank 98-100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg
Änderungen der Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 15.12.2019 aktualisiert. Bei Änderungen stellen wir die neue Fassung auf unsere Website, damit Sie stets über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die damit zusammenhängenden Fragen informiert sind.