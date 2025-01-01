Cookies auf der EIB-Website

Was sind Cookies?

Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch bestimmter Websites auf Ihrem Computer oder mobilen Endgerät gespeichert werden. Sie dienen dazu, Ihre Aktivitäten und Präferenzen für eine bestimmte Zeit zu speichern, damit Sie diese beim nächsten Besuch nicht nochmals eingeben müssen.

Wie verwenden wir Cookies?

Wir verwenden Cookies,

um Ihre ausgewählten Präferenzen wie Spracheinstellungen zu speichern,

um zu analysieren, wie Sie die Website nutzen, damit wir sie weiter verbessern können,

um Ihnen ein personalisiertes Nutzungserlebnis zu bieten.

Die EIB verwendet Cookies keinesfalls dazu, personenbezogene Daten zu sammeln, zu verarbeiten, zu verbreiten oder zu speichern.



Von uns verwendete Cookies

FUNKTIONALITÄTS-COOKIES

Website-Einstellungen

Diese Cookies sind notwendig, damit die Website korrekt funktioniert. Ohne sie können die von Ihnen ausgewählten Einstellungen nicht gespeichert oder die gewünschten Dienste nicht bereitgestellt werden.