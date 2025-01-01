Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Cookies auf der EIB-Website

Was sind Cookies?

Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch bestimmter Websites auf Ihrem Computer oder mobilen Endgerät gespeichert werden. Sie dienen dazu, Ihre Aktivitäten und Präferenzen für eine bestimmte Zeit zu speichern, damit Sie diese beim nächsten Besuch nicht nochmals eingeben müssen.

Wie verwenden wir Cookies?

Wir verwenden Cookies,

  • um Ihre ausgewählten Präferenzen wie Spracheinstellungen zu speichern,
  • um zu analysieren, wie Sie die Website nutzen, damit wir sie weiter verbessern können,
  • um Ihnen ein personalisiertes Nutzungserlebnis zu bieten.

Die EIB verwendet Cookies keinesfalls dazu, personenbezogene Daten zu sammeln, zu verarbeiten, zu verbreiten oder zu speichern.
 

Von uns verwendete Cookies

FUNKTIONALITÄTS-COOKIES

 

Website-Einstellungen

Diese Cookies sind notwendig, damit die Website korrekt funktioniert. Ohne sie können die von Ihnen ausgewählten Einstellungen nicht gespeichert oder die gewünschten Dienste nicht bereitgestellt werden.

COOKIE-LISTE
Name des Cookies Zweck Beschreibung/Verwendung Speicherdauer
JSESSIONID Sitzungs-ID Identifiziert eine einzelne Browsersitzung auf dem Webserver; speichert Informationen, die temporär in Website-Formulare eingegeben wurden, damit sie bei einem Seitenwechsel nicht verloren gehen Ende der Browsersitzung
SEC_LANG Sprache der Website ändern Legt die Sprache der Website anhand Ihrer Browsereinstellungen fest; kann jederzeit und auf jeder Seite geändert und aktualisiert werden. Monat
LANG_SEC Sprache der Website ändern Legt die Sprache der Website anhand Ihrer Browsereinstellungen fest; kann jederzeit und auf jeder Seite geändert und aktualisiert werden. Monat
newsletter-popup Popup-Aktionen speichern Für die Anzeige des Hinweises auf den EIB-Newsletter. Ist der Wert auf „open“ gesetzt, wurde der Hinweis bereits angezeigt. Er erscheint, nachdem ein Nutzer der Verwendung von Cookies auf der Website zugestimmt hat. Jahr
cookie-policy Popup-Aktionen speichern Speichert, ob ein Nutzer den Haftungshinweis zu Cookies akzeptiert hat. Hat ein Nutzer dieses Popup nicht akzeptiert, wird der Hinweis weiter angezeigt. Monat
covidAlert Popup-Aktionen speichern

Für die Anzeige des Hinweises auf die Covid-19-Landingpage. Wurde der Hinweis geschlossen oder angenommen, erhält er den Wert „notShow“ und der Hinweis wird nicht nochmals angezeigt.

 Ende der Browsersitzung
cookie-popup Popup-Aktionen speichern Für die Anzeige des Hinweises auf die Verwendung von Cookies. Wurde der Hinweis geschlossen oder angenommen, erhält er den Wert „notShow“ und der Hinweis wird nicht nochmals angezeigt. Jahr
cookie-popup-second Popup-Aktionen speichern Für die Anzeige eines zweiten Hinweises auf die Verwendung von Cookies (falls zutreffend). Wurde der Hinweis geschlossen oder angenommen, erhält er den Wert „notShow“ und der Hinweis wird nicht nochmals angezeigt. Jahr
cookie-popup-dev Popup-Aktionen speichern Für die Anzeige des Hinweises auf die Verwendung von Cookies. Wurde der Hinweis geschlossen oder angenommen, erhält er den Wert „notShow“ und der Hinweis wird nicht nochmals angezeigt. Jahr
cookie-popup-second-dev Popup-Aktionen speichern Für die Anzeige eines zweiten Hinweises auf die Verwendung von Cookies (falls zutreffend). Wurde der Hinweis geschlossen oder angenommen, erhält er den Wert „notShow“ und der Hinweis wird nicht nochmals angezeigt. Jahr
CookieConsent Cookie-Einstellungen speichern Erkennt, ob der Nutzer Cookies Dritter akzeptiert oder abgelehnt hat (siehe unten). Monat
eib_ec Cookie-Einstellungen speichern Erkennt, ob der Nutzer Webanalyse-Cookies akzeptiert oder abgelehnt hat (siehe unten). Monat

Webanalyse-Cookies

Diese Cookies helfen uns, die Funktionen der Website zu überwachen und die Web-Dienste weiter zu verbessern. Sie erfassen, verarbeiten, verbreiten oder speichern keine personenbezogenen Daten.

ANAUS
COOKIE-LISTE

 

Name des Cookies Dienst Zweck Beschreibung/Verwendung Speicherdauer
_ga Google Analytics Analyse der Websitenutzung Von Googles Webanalysedienst verwendet; dient dazu, die Nutzung der Website zu analysieren. Jahr
_gat_UA-##-# Google Analytics Analyse der Websitenutzung Von Googles Webanalysedienst verwendet; enthält den eindeutigen Google Analytics Account. 1 Tag

_gid

 Google Analytics Analyse der Websitenutzung Von Googles Webanalysedienst verwendet; registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten zur Nutzung der Website durch den Besucher generiert werden. 1 Tag
_pk_id.2.dcfc Piwik Pro Monitoring der Webnutzung

Von Piwik Pro genutzt. Erkennt Website-Besucher (es werden keine personenbezogenen Daten des Nutzers gesammelt).

 1 Jahr
_pk_ses.2.dcfc Piwik Pro Monitoring der Webnutzung

Von Piwik Pro genutzt. Erkennt, welche Seiten ein Nutzer während seines Besuchs angesehen hat (es werden keine personenbezogenen Daten des Nutzers gesammelt).

 Ende der Browsersitzung

DRITTANBIETER-COOKIES

Werbe-Cookies

Diese Cookies werden von Diensten Dritter verwendet. Sie sind nicht standardmäßig eingestellt und müssen vom Nutzer aktiviert werden.

ANAUS
COOKIE-LISTE

 

Name des CookiesDienstZweckBeschreibung/VerwendungSpeicherdauer
_gcl_au Google AdSense Werbung Kommt speziell in der HR-Rubrik von EIB.org zum Einsatz;
wird von Google AdSense eingesetzt, um die Wirksamkeit von Werbung auf verschiedenen Websites zu testen, die diese Dienste nutzen.		 3 monate
_gat_UA-##-# Facebook Werbung Kommt speziell in der HR-Rubrik von EIB.org zum Einsatz; wird verwendet, um Unique Users zu identifizieren und zu erfassen. 90 Tage

_fbc

 Facebook Werbung Kommt speziell in der HR-Rubrik von EIB.org zum Einsatz; wird nur verwendet, wenn ein Nutzer über eine Anzeige auf die Website zugreift und die Ziel-URL den Click Identifier „fbclid“ enthält. 90 Tage

Weitere Cookie-Informationen

Eingebettete Inhalte

Auf einigen Seiten der Website können Inhalte von anderen Websites eingebettet sein (z. B. Videos, Social-Media-Feeds oder Abbildungen). Diese Inhalte verhalten sich so, wie wenn sie auf der anderen Website betrachtet würden, und können mithilfe von Cookies Verhaltensdaten sammeln. So lassen sich unter anderem Ihre Interaktionen mit den Inhalten nachverfolgen, falls Sie auf der betreffenden Website ein Konto haben und eingeloggt sind.

Auf dieser Website sind Inhalte folgender Dienste eingebettet:


Google Analytics

Hierbei handelt es sich um einen Webanalysedienst von Google, Inc. („Google“), der dazu dient, die Nutzung der Website zu analysieren. Die von den Cookies erzeugten Informationen über die Nutzung der Website – Internetprotokoll-Standardinformationen (einschließlich IP-Adresse) und Informationen zum Nutzerverhalten in anonymisierter Form – werden an einen Server von Google übermittelt und dort gespeichert, unter anderem in den USA. Vor der Übermittlung Ihrer IP-Adresse wird diese anonymisiert.

Im Einklang mit seiner Privacy-Shield-Zertifizierung verpflichtet sich Google, das zwischen der EU und den USA geltende Privacy-Shield-Rahmenwerk einzuhalten. Google kann die von Google Analytics gesammelten Informationen an Drittparteien weiterleiten, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder diese Drittparteien die Informationen im Auftrag von Google verarbeiten.

Entsprechend den Nutzungsbedingungen von Google Analytics führt Google die von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google zusammen.

Sie können die Speicherung der von Google Analytics verwendeten Cookies verhindern, indem Sie das Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics herunterladen und installieren – Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics herunterladen.

Soziale Netzwerke

Facebook, Twitter, LinkedIn und YouTube können Cookies setzen, um Inhalte auf sozialen Netzwerken zu teilen, um Nutzungsstatistiken zu erstellen oder um Nutzerpräferenzen zu erfassen. Die Verwendung, Anzahl und der Status von Cookies sind unter Umständen davon abhängig, wie Sie die entsprechenden Plattformen vor oder während Ihres Besuchs der EIB-Website nutzen. Mehr Informationen über die entsprechenden Richtlinien von FacebookXLinkedIn und YouTube. Deaktivierung des von YouTube verwendeten Google-DoubleClick-Werbenetzwerks.


Cookies in Ihrem Browser verwalten

Die meisten Browser ermöglichen Ihnen die Verwaltung Ihrer Website-Cookies, d. h. die Löschung oder Sperrung von Cookies. Wenn Sie Cookies löschen, gehen alle ausgewählten Präferenzen verloren. Wenn Sie Cookies komplett sperren, kann es sein, dass eine Website nicht richtig funktioniert. Dies gilt auch für Videos und Webstreaming.

Weitere Informationen über die Verwaltung von Cookies finden Sie unter „All About Cookies“.

Schutz der Privatsphäre und Datenschutz  