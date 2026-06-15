Madagascar : Inauguration officielle de la RN13 - une infrastructure stratégique au service du développement du Sud de Madagascar financée par l’UE et la BEI

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Le Gouvernement de Madagascar a procédé les 12 et 13 juin 2026 à l’inauguration officielle des travaux de modernisation de la Route Nationale RN13, un axe structurant reliant Ambovombe à Tolagnaro. Cette réalisation majeure s’inscrit dans un projet d’envergure de modernisation des routes prioritaires de Madagascar, dont l’ensemble a été financé par un prêt initial de 110 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI) et d’un don de 115 millions d’euros de l’Union européenne (UE).

Cette infrastructure moderne constitue aujourd’hui un levier concret de désenclavement, de croissance régionale et d’amélioration des conditions de vie des populations des régions Androy et Anosy.

Une coopération forte entre Madagascar, la BEI et l’Union européenne

L’Union européenne, partenaire historique du pays, accompagne les politiques de modernisation économique et d’intégration territoriale à travers des investissements structurants à fort impact social, qui s’inscrive dans sa stratégie Global Gateway. La Banque européenne d’investissement qui est la banque de l’UE et première institution financière multilatérale au monde, intervient à Madagascar dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures routières, l’accès à l’eau, la production et transport d’énergie propre, les telecommunications et le développement durable. A travers BEI Monde, sa branche dédiée au développement et aux partenariats internationaux, la BEI finance des projets porteurs de croissance et ayant un fort impact sur la vie quotidienne des populations. Une route moderne au service des populations et de l’économie

Les travaux réalisés sur la RN13 comprennent notamment :

La reconstruction de 108 km de chaussée en béton bitumineux ;

La réhabilitation de plusieurs ponts métalliques et ouvrages hydrauliques ;

Le remplacement et la sécurisation des infrastructures de franchissement ;

L’installation de signalisation routière et d’équipements de sécurité ;

La mise en place d’une station de pesage pour préserver durablement les infrastructures.

Au-delà de la performance technique, la RN13 représente un changement concret dans la vie quotidienne des populations locales. Grâce à cette modernisation, les temps de trajet sont considérablement réduits, les coûts de transport diminuent et les échanges commerciaux deviennent plus fluides. Les producteurs agricoles disposent désormais d’un accès facilité aux marchés et aux ports, favorisant l’écoulement des produits locaux et le développement des activités économiques régionales.

Le projet contribue également :

au désenclavement des zones rurales ;

à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base, notamment en matière de santé ;

au renforcement de la sécurité routière ;

à la création d’opportunités économiques et d’emplois locaux.

Les impacts positifs sont déjà visibles dans les localités traversées par la RN13, où les habitants constatent une amélioration significative de leur mobilité, de leurs revenus et de leur accès aux services.

Madame Justine, commerçante à Manambaro, témoigne :

« Depuis la réhabilitation de la RN13, les déplacements sont devenus beaucoup plus rapides et les frais de transport ont diminué. Cela facilite nos activités et améliore notre quotidien. »

Une infrastructure durable et responsable

Le projet a été conduit dans le respect des normes environnementales et sociales, avec des actions de sensibilisation et d’accompagnement des communautés riveraines. Cette approche vise à garantir une infrastructure durable, sécurisée et adaptée aux besoins des générations futures.

L’inauguration des 12 et 13 juin 2026 constituera ainsi une étape majeure pour le développement du Sud de Madagascar et symbolisera la solidité du partenariat entre Madagascar, la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne au service d’une croissance inclusive et durable.